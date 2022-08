États-Unis : Ashton Kutcher s’est délesté de cinq kilos

Ashton Kutcher courra le marathon de New York dans le but de lever des fonds pour l’organisation Thorn.

Ashton Kutcher est en train de devenir un spécialiste de la course de fond. L’acteur de 44 ans, remis d’une forme rare de vasculite , se prépare en effet à courir le marathon de New York et son entraînement a déjà porté ses fruits. Dans un entretien accordé à «Entertainment Tonight», le mari de Mila Kunis, avec laquelle il a levé des fonds pour l’Ukraine , a évoqué la principale transformation physique engendrée par ses séances de course.

«Le plus gros changement a été le transfert de masse musculaire du haut vers le bas de mon corps. J’ai perdu environ cinq kilos», a-t-il confié. Ashton a réalisé que le plus important quand on s’apprêtait à courir une telle distance était le soutien de ses proches. Et il a évidemment pu compter sur celui de son épouse et de leurs deux enfants, Wyatt Isabelle, 7 ans, et Dimitri Portwood, 5 ans.