Ashwagandha et ces autres produits plus que des remèdes tendance

On prête à l’ashwagandha et à l’hydne hérisson des vertus magiques, que ce soit pour lutter contre le stress ou les troubles du sommeil. Qu’en est-il vraiment?

Ashwaganda, etc. : Ces produits sont bien plus que des remèdes tendance

L’ashwagandha, l’hydne hérisson et le shilajit sont sur toutes les lèvres. Pourtant, ces remèdes sont omniprésents dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique depuis des siècles.

«Les remèdes naturels présentent l’avantage d’aider le corps à stimuler sa capacité d’autoguérison et d’agir à différents niveaux», explique Bettina Kneip, spécialiste en médecine interne, à la tête du centre médical Oyu à Zurich.

Selon la spécialiste en médecine ayurvédique, les plantes médicinales sont anti-inflammatoires et antidouleur; elles aident à transformer les radicaux libres et aident l’organisme à mieux fonctionner. Mais quels sont au juste les pouvoirs de ces remèdes star et à quoi faut-il veiller avant de prendre du shilajit, de l’ashwagandha et de l’hydne hérisson?

Les plantes médicinales sont anti-inflammatoires et antidouleur. PEXELS/NATALIYA VAITKEVICH

Le shilajit

«Le shilajit est une substance naturelle essentiellement composée de matières minérales et d’acides humique et fulvique», explique Bettina Kneip. Selon elle, les acides humiques ont un effet détoxifiant pour l’intestin. «Ils sont également caractérisés comme adaptogènes, c’est-à-dire qu’ils renforcent et améliorent la résistance et aident l’organisme à mieux gérer les substances étrangères», dit-elle.

Comme l’explique la spécialiste, le shilajit contient des substances telles que du fer, du zinc et du cuivre et aide à lier les toxines dans l’intestin. «Cette substance minérale peut également être utilisée dans le cadre d’un nettoyage du côlon», explique-t-elle.

Le shilajit est une espèce de résine collante que l’on trouve principalement dans les montagnes de l’Himalaya. GETTY IMAGES

L’ashwagandha

L’ashwagandha agit à différents niveaux, notamment sur le système nerveux. «Il améliore la fonction de la mémoire, le système immunitaire et a un effet calmant», selon Bettina Kneip. «Dans la médecine traditionnelle, nous utilisons des tranquillisants. L’ashwagandha agit comme calmant pour l’esprit au niveau phytothérapeutique et a, par exemple, aussi un effet anti-inflammatoire en cas de douleur», ajoute-t-elle.

Ces dernières années, les rapports sur l’ashwagandha, encore connu sous le nom de cerise d’hiver ou coqueret somnifère, se sont multipliés. Les recherches actuelles couvrent de nombreux aspects, notamment les effets neuroprotecteurs, sédatifs et adaptogènes et les effets sur le sommeil. «Des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, cardioprotectrices et antidiabétiques ont également été signalées», dit-elle.

Comme tout produit de la médecine traditionnelle et complémentaire, l’ashwagandha peut aussi avoir un effet allergique. «Je n’ai toutefois encore jamais eu le cas, alors que je le prescris fréquemment», déclare Bettina Kneip. La spécialiste reste toutefois prudente en ce qui concerne les femmes enceintes ou allaitantes, vu que les substances sont susceptibles de passer dans le lait maternel.

L’ashwagandha, encore connu sous le nom de cerise d’hiver, est une plante de la famille des solanacées. UNSPLASH/BANKIM DESAI

L’hydne hérisson

Contrairement à l’ashwagandha et au shilajit, l’hydne hérisson est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Ce champignon médicinal peut aussi avoir un effet positif sur le système nerveux. «Il aide à stabiliser les synapses dans le système nerveux et soutient le système cardiovasculaire», explique Bettina Kneip.

Les études ont encore une marge de progression: «La médecine empirique montre que l’hydne hérisson peut également avoir un effet bénéfique sur la dépression légère et l’anxiété», dit-elle. Une thèse appuyée, entre autres, par une étude de l’Université de Hong Kong.