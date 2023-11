Asie: Au moins 56 morts dans un séisme au Népal

«Dans notre secteur, 26 personnes sont mortes et beaucoup ont été blessées», a déclaré à l’AFP Suresh Sunar, chef de Jajarkot, qui redoute que le bilan soit plus lourd. «Il fait encore nuit et c’est très difficile d’avoir toutes les informations», a-t-il ajouté, «le bilan pourrait augmenter». Dans le secteur voisin de Rukum West, «au moins 30 personnes sont mortes et plus de 40 ont été blessées», a déclaré à l’AFP le chef de la police locale Namraj Bhattarai. «Nous travaillons sur les opérations de secours», a-t-il ajouté.