Asie centrale: Karabakh: des milliers de réfugiés en Arménie

Lundi soir, les autorités séparatistes ont par ailleurs fait état de l’explosion d’un dépôt de carburant qui a fait plus de 200 blessés au Nagorny Karabakh, et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe.

«Le nombre de blessés après l’explosion d’un dépôt de carburant dépasse les 200. La majorité sont dans un état grave ou très grave», a déclaré le chargé des droits de l’homme de la république autoproclamée, Gegham Stepanyan, sur les réseaux sociaux. «Les possibilités médicales (du Nagorny Karabakh) sont insuffisantes. Il faut que des avions médicalisés atterrissent au plus vite pour sauver des vies», a ajouté ce responsable.

Tous les habitants du Nagorny Karabakh, «quelle que soit leur ethnie, sont des citoyens de l’Azerbaïdjan», a déclaré Ilham Aliev. «Leurs droits seront garantis par l’État azerbaïdjanais», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse commune avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au Nakhitchevan, une bande de terre azerbaïdjanaise nichée entre l’Arménie et l’Iran. «Nous espérons que l’Arménie saisira la main pacifique qui lui est tendue», a de son côté lancé Recep Tayyip Erdogan.

Visite symbolique

La visite du chef de l’État turc, qui joue un rôle majeur dans cette partie du Caucase, a une valeur symbolique forte, quelques jours seulement après la victoire éclair des soldats azerbaïdjanais contre les troupes de la «république» autoproclamée du Nagorny Karabakh. Cette région en majorité peuplée d’Arméniens et rattachée en 1921 à l’Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique échappait de facto au contrôle de Bakou depuis une guerre au tournant des années 1990.

La Russie, qui voit le Caucase comme son pré carré et avait déployé il y a trois ans une force de maintien de la paix dans ce territoire après une brève offensive de l’Azerbaïdjan, a de son côté rejeté lundi les critiques émises la veille par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui a accusé les forces de paix russes de ne pas avoir rempli leur mission. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rejetant tout «reproche» sur des manquements supposés. La diplomatie russe est allée jusqu’à accuser l’Arménie, «otage des jeux géopolitiques de l’Occident», de chercher à «détruire» les relations entre les deux pays, dénonçant une «énorme erreur».

Les États-Unis ont pour leur part estimé lundi soir que les événements avaient démontré que la Russie n’était pas un «pas un partenaire de sécurité fiable». Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a fait part de «l’inquiétude profonde» des États-Unis concernant le sort des habitants arméniens du Nagorny Karabakh. Il a évoqué des «discussions actives» sur l’envoi d’une «mission internationale» visant à «assurer la transparence, rassurer et donner confiance aux habitants» de la région.

L’Union européenne doit de son côté recevoir mardi à Bruxelles de hauts représentants des deux anciennes républiques soviétiques, qui se sont affrontées militairement au Nagorny Karabakh de 1988 à 1994 (30’000 morts) et à l’automne 2020 (6500 morts).

Afflux de réfugiés

Anabel Ghoulassian, 41 ans, originaire du village de Rev (Chalva en azéri), tout juste arrivée en minibus à Goris avec cinq de ses sept enfants et son mari, a raconté leur périple. Au début des combats, la semaine dernière, ils sont tous allés chercher protection dans la base russe de l’aéroport de Stepanakert. Mais ils s’en sont fait expulser après la première nuit et ont ensuite vécu dans un bâtiment à l’abandon. «C’étaient des jours horribles, on était simplement assis les uns à côté des autres. Riches ou pauvres, tous au même endroit», a-t-elle raconté.