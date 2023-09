Asie : Inauguration du premier sous-marin made in Taïwan

Jour «historique»

«Pendant longtemps, construire localement des sous-marins était considéré comme une mission impossible», a rappelé la présidente. «Mais aujourd’hui, un submersible conçu et construit par notre propre peuple est sous les yeux de tous – nous l’avons fait», s’est-elle félicitée. D’un coût de 1,5 milliard de dollars, le sous-marin, dont la construction a débuté en 2020, mesure 80 mètres et pèse de 2500 à 3000 tonnes lorsqu’il est en mouvement.

Systèmes américains

Ses systèmes de combat et ses torpilles proviennent du géant américain de la défense Lockheed Martin. Il va désormais faire l’objet d’essais en mer et Tsai Ing-wen a affirmé que le Hai Kun serait opérationnel d’ici à 2025. Certains spécialistes de la défense estiment que cela pourrait prendre plus de temps.

La marine taïwanaise dispose actuellement de deux sous-marins en état de fonctionnement, des navires de la classe Swordfish achetés aux Pays-Bas dans les années 1980. En 2001, Washington avait accepté de fournir huit sous-marins conventionnels à Taipei, mais la vente ne s’est jamais concrétisée. Au cours de la même période, la Chine s’est dotée de l’une des plus grandes flottes de la planète, avec des sous-marins à propulsion nucléaire et des porte-avions.

«Non-sens» selon Pékin

Selon le ministère américain de la Défense, la Chine possède environ 60 sous-marins, dont six à propulsion nucléaire et armés de missiles balistiques. Bien que Taïwan soit clairement désavantagée en termes de nombre, le déploiement de ses sous-marins en deux points stratégiques – le canal de Bashi et le détroit de Miyako – suffirait à poser des problèmes à la Chine, selon Sifu Ou, de l’Institut taïwanais pour la défense nationale et la recherche sur la sécurité.