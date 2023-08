Asie: La Corée du Nord lance une «fusée spatiale»

Tokyo et Séoul en alerte

Mardi, Pyongyang avait indiqué au Japon que le lancement aurait lieu entre les 24 et 31 août, ce qui a incité Tokyo à mobiliser des navires et à mettre en alerte son système de défense antimissiles PAC-3. Séoul a qualifié un tel lancement d’«illégal», car il viole les sanctions de l’ONU interdisant à la Corée du Nord de procéder à des essais utilisant la technologie balistique, qui est employée à la fois pour les tirs spatiaux et de missiles.