Asie: La Corée du Nord tire un missile balistique

La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique de type non spécifié, a indiqué l’armée sud-coréenne à l’agence de presse Yonhap. Ce tir intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud organisent leurs exercices militaires annuels conjoints, Ulchi Freedom Shield, qui exaspèrent toujours Pyongyang .

Kim Jong-un a accusé Washington d’être «plus agité que jamais» avec des manœuvres navales conjointes et le déploiement permanent de moyens nucléaires stratégiques dans les eaux autour de la péninsule coréenne.

Coopération améliorée

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont accentué leur coopération en matière de défense ces derniers mois et ont conduit mardi un exercice naval conjoint de défense antimissile pour contrer les menaces nucléaires et balistiques accrues de Pyongyang.