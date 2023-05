Asie: le changement climatique multiplie par 30 le risque de canicules extrêmes

Le changement climatique a rendu les canicules extrêmes, comme celles qui ont affecté le Bangladesh, l’Inde, le Laos et la Thaïlande en avril, au moins 30 fois plus probables, selon une analyse scientifique internationale publiée mercredi.

L’étude réalisée par vingt-deux climatologues internationaux de l’initiative World Weather Attribution (WWA), se fonde sur la moyenne des températures maximales et de l’indice de chaleur maximal pendant quatre jours consécutifs du mois d’avril dans deux régions: l’une couvrant le sud et l’est de l’Inde et le Bangladesh, et l’autre, incluant l’ensemble de la Thaïlande et du Laos.