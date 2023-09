Asie: Taïwan affirme avoir détecté 28 avions de l’armée chinoise autour de l’île

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 28 avions militaires ont été détectés près des côtes de l'île dimanche. Selon les autorités, 20 appareils ont notamment franchi la ligne médiane séparant Taïwan de la Chine continentale, pénétrant dans la zone de défense aérienne de l’île au sud-est et au sud-ouest. Le ministère a également déclaré que Pékin mène «des exercices à longue portée et des entraînements», ajoutant surveiller la situation avec des avions et navires de patrouille.