Asie: Taïwan affirme avoir détecté 68 avions de guerre chinois

Le ministère de la Défense taïwanais a constaté une hausse des incursions maritimes et aériennes chinoises au cours des derniers jours.

Taïwan a affirmé jeudi que la Chine avait fait voler 68 avions militaires et déployé 10 navires de guerre près de ses côtes en quelques heures. «68 avions de l’Armée populaire de libération et 10 navires de la marine chinoise ont été détectés» entre mercredi et jeudi matin autour de Taïwan, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.