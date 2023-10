Asie: Vers une nouvelle loi de sécurité nationale en 2024 à Hong Kong

Le gouvernement «continuera de préserver la sécurité nationale et d’améliorer son système juridique et ses mécanismes» de contrôle, a déclaré le chef de l’exécutif hongkongais John Lee lors de son discours annuel de politique générale. «Le gouvernement continue d’élaborer des options législatives efficaces et achèvera le chantier législatif en 2024 afin de remplir notre devoir constitutionnel», a ajouté John Lee.