Le domaine de l'asile, un défi pour la Confédération et les cantons

Demandes en hausse : Asile: Berne pourrait être moins exigeant envers les cantons

Alors que des affaires de locataires expulsés pour laisser place à des réfugiés ont fait parler d’elles dans les cantons d’Argovie et de Zurich, la Suisse s’attend pour 2023 à un nombre de demandes d’asile compris entre 23’000 et 40’000. Face à cette réalité, une réunion de crise s’est tenue vendredi entre le comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et Christine Schraner Burgener, la cheffe du Secrétariat d’État aux Migrations (SEM), rapporte la «SonntagsZeitung» du jour.