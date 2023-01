Vaud: «Asile» politique finalement refusé à Joachim Son-Forget

«Je veux juste être adhérent de l’UDC, avec une carte de membre. Je n’ai jamais voulu plus. Ils se montent le bourrichon pour rien!» a lancé Joachim Son-Forget.

«C’est à mourir de rire. J’ai l’impression que c’est une farce, réagit Joachim Son-Forget. C’est une situation grotesque liée à une mauvaise gestion interne, un secrétariat de pieds nickelés.» L’ancien député français, domicilié à Genève, avait reçu une invitation à rallier l’UDC Yverdon de la part de son ami et vice-président de la section, Ruben Ramchurn. Pourtant, le statut de membre provisoire ne lui a pas été accordé. Réuni en séance extraordinaire mardi soir, le comité a préféré lui refuser le sésame.

«On a décidé de ne pas donner suite à la demande d’adhésion pour des raisons géographiques évidentes. La politique locale se fait avec des personnes domiciliées dans la commune ou au moins la région», avance Pascal Gafner, conseiller communal d’Yverdon, dans les colonnes de « 24 heures ». Pourtant, selon les statuts du parti, il n’est pas nécessaire d’habiter dans le canton pour rejoindre le groupe politique, nous expliquait quelques heures plus tôt le président de l’UDC Vaud, Kevin Grangier.

Une saga à rebondissements

D’abord annoncé du côté de la section genevoise, Joachim Son-Forget avait même été déclaré comme adhérent de la section yverdonnoise, le 31 décembre. Pas pour prendre la parole, mais dans l’optique «d’écrire un texte, une fois ou l’autre, si on me le demande», commente le médecin. Un rôle qui lui aurait été familier: «Quand j’étais arrivé chez Zemmour, ça ne m’a pas gêné qu’on ne me donne pas la parole.»