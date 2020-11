Conflit : Asmara, la capitale de l’Érythrée, touchée par des roquettes

Les roquettes ont été tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré, contre laquelle l’armée éthiopienne mène une intervention militaire.

Escalade majeure

L’Érythrée est l’ennemi juré du Front de libération des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du Tigré et a contrôlé durant presque 30 ans l’appareil politique et sécuritaire en Éthiopie. Les tirs contre Asmara sont une escalade majeure dans le conflit au Tigré, dont de nombreux observateurs craignent qu’il entraîne l’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique (100 millions d’habitants) et mosaïque de peuples, dans une guerre communautaire incontrôlable, mais aussi déstabilise toute la région de la Corne.