Espagne : Asphyxiée, la mer Mineure recrache des milliers de poissons morts

Une lagune du sud-est de l’Espagne, considérée comme un paradis touristique, se meurt en raison de la pollution agricole. Son agonie met le pays en émoi.

Plus de cinq tonnes de poissons morts ont été ramassées ces 10 derniers jours à la surface de la mer Mineure, une lagune salée au sud-est de l’Espagne. L’ancien paradis touristique se meurt, privé d’oxygène par une pollution aux nitrates agricoles.

«La plus grave mortalité de faune de l’histoire connue de la mer Mineure n’est pas terminée», a affirmé mercredi dans un tweet le WWF.

Avec une superficie de 135 km², la mer Mineure est l’une des plus grandes lagunes salées de Méditerranée, dont elle est séparée par un banc de sable de 22 km de long. Sa profondeur maximale est de sept mètres.

«Cela fait trois ans que je ne peux pas me baigner, il y a une puanteur horrible», s’est plainte une femme sur la plage à la télévision publique TVE.

Selon les scientifiques, la lagune recueille des eaux riches en fertilisants qui stimulent la croissance d’algues formant une couche à la surface de la lagune et empêchant la lumière d’atteindre le fond.

Selon les scientifiques, la principale cause du manque subit d’oxygène est l’arrivée dans la lagune de centaines de tonnes de nitrates utilisés comme fertilisants par l’agriculture intensive.

Les algues étouffent l’écosystème aquatique

Les engrais stimulent la croissance d’algues (phytoplancton), qui forment à la surface une couche verte ou marron empêchant la lumière d’atteindre le fond, tuent la végétation du fond marin, et réduisent la quantité d’oxygène lorsqu’elles meurent puis se décomposent.

«Il n’est plus possible de dissimuler. Il faut regarder les choses en face», a-t-elle lancé lors d’une conférence de presse, rappelant que la zone compte «8000 hectares sans autorisation d’irrigation, sur lesquels sont pratiqués des pompages illégaux d’eau et qui utilisent un volume d’eau bien supérieur à celui autorisé».