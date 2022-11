Inde : Asphyxiée par la pollution, New Delhi ferme ses écoles

«Nous fermons les écoles primaires à partir de demain (samedi) jusqu’à ce que la situation de la pollution s’améliore», a déclaré à la presse vendredi le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. «Aucun enfant ne doit souffrir de quelque manière que ce soit», a-t-il souligné. Selon la société suisse de surveillance de la qualité de l’air, IQAir, le niveau de particules PM 2,5, les plus dangereuses, était vendredi 25 fois supérieur au niveau maximum fixé par l’Organisation mondiale de la santé. Chaque hiver, l’air étant plus frais, un brouillard jaunâtre et toxique, alimenté par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et du transport routier, stagne et persiste dans la mégapole de 20 millions d’habitants.