Covid-19 : Asphyxiées, les compagnies aériennes tiennent leur AG

La 76e Assemblée générale de la faîtière du transport aérien se tient en ligne ce mardi. La baisse du trafic aérien atteint 66% sur l’année 2020.

Un choc sans précédent

Des conséquences lourdes pour l’emploi

Airlines for America, la fédération représentant les compagnies aériennes américaines, a estimé que les sociétés du secteur allaient supprimer au total 90’000 emplois entre mars et décembre.

Sous perfusion des gouvernements

Mais deux grandes compagnies latino-américaines, la chileno-brésilienne LATAM et la colombienne Avianca, se sont placées en mai sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Des compagnies plus petites, comme les sud-africaines South African Airways et Comair, la britannique Flybe ou les branches autrichienne et française de Level (IAG) ont été emportées.