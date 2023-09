Assa Sylla«Au début, j’avais peur de venir tourner à Genève»

C’est en 2014 qu’Assa Sylla s’est fait connaître du grand public avec le film «Bande de filles». Elle a ensuite été l’une des actrices principales de la websérie «Skam France». Dès le 14 septembre 2023, sur RTS 1 et sur Play Suisse, c’est dans «Délits mineurs» que l’on pourra voir la comédienne française de 27 ans dont c’était la première expérience en territoire helvétique.

Qui est Kadi Keïta, le personnage que vous incarnez dans cette fiction en six épisodes?

C’est une jeune inspectrice de police à la brigade des mineurs. Elle bosse en binôme avec Ben, joué par Laurent Desponds. Ils vont mener l’enquête et travailler avec la juge jouée par Marie Gillain et l’éducatrice incarnée par Noémie Schmidt.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce rôle?

Le fait de jouer une inspectrice de police. J’ai toujours rêvé de jouer une policière, alors une inspectrice, c’est encore mieux. J’aime beaucoup avoir des rôles différents et là je savais que c’était un rôle complètement différent. Je n’avais jamais fait ça, c’était un challenge. Ensuite, j’aimais bien le caractère de Kadi. Quand on la voit au début, on peut se dire qu’elle est un peu dure. On ne connaît pas trop ses sentiments, elle est très réservée, mais au fond c’est quelqu’un qui a une grande sensibilité. Elle est passionnée, elle aime ce qu’elle fait. Elle veut se battre pour ces jeunes, les aider à réussir.

Avez-vous suivi une formation spécifique, discuté avec des policiers, pour vous préparer?

On devait avoir une discussion avec des inspecteurs de police, mais on n’a pas eu le temps de la faire. En revanche, on a rencontré une cascadeuse qui nous a montré comment manier l’arme et on a bossé les scènes d’arrestation en amont. On a fait des répétitions et j’ai appris à dégainer mon arme.

C’est la première fois que vous tourniez en Suisse.

Au début, j’avais peur (elle rit). Avant de venir à Genève, j’en avais parlé à mes potes en leur demandant comment c’était et plein m’ont répondu que j’allais m’y ennuyer. Mais pas du tout! La première chose que j’ai remarquée, c’est la propreté des rues. Ça m’a choquée. En plus, j’y étais en plein été et j’ai eu le temps de visiter, de me baigner. Je suis allée à Lausanne. Je suis très contente d’avoir découvert la Suisse. J’ai ramené tous mes potes, mon copain, ma famille. Tout le monde est venu et tout le monde a kiffé.

Avez-vous un souvenir particulier de ce tournage?