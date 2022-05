France : Assassinat à la madeleine: des doutes surgissent

Jeudi, le sexagénaire français accusé d’avoir tué une nonagénaire, dont il possédait la maison en viager, a entendu le médecin légiste expliquer comment la vieille dame était morte.

Au lendemain d’une audience qui avait pointé des défauts de l’enquête et déjà instillé le doute, l’audition du médecin légiste a permis à la Cour d’assises d’Indre-et-Loire de découvrir les éléments qui avaient éveillé les soupçons des policiers. Yvette B., 92 ans, résidente d’une unité Alzheimer d’un Ehpad tourangeau, avait été retrouvée morte le 13 mai 2019 dans son lit, des morceaux de madeleine dans la bouche.

«Obstruction mécanique de la trachée»

Avec force détails, le médecin légiste a raconté l’autopsie, la «quantité importante» de débris de madeleine dans les poumons et «l’obstruction mécanique de la trachée». Il a aussi évoqué la présence d’une ecchymose au niveau de la bouche et une petite lésion sur le cou. Il n’est «pas possible d’écarter l’intervention d’un tiers», a avancé l’expert.