Corse: Assassinat dans la sphère du grand banditisme à Ajaccio

Un homme, considéré par la justice comme un membre du «clan Orsoni» et acquitté pour des assassinats de la bande rivale du «Petit Bar», a été tué mardi matin en périphérie d’Ajaccio, selon le parquet et des sources proches du dossier. Il a été grièvement blessé par un tir alors qu’il se trouvait devant une entreprise de Sarrola-Carcopino, un village voisin d’Ajaccio, et transporté vers l’hôpital en urgence absolue, a indiqué à l’AFP le parquet, confirmant une information de France 3 Corse.