Besançon (F) : Assassinat de Narumi: le suspect au tribunal

Le procès à l’encontre de l’homme suspecté du meurtre d’une jeune Japonaise, à Besançon (F) en décembre 2016, s’est ouvert mardi.

Mère très émue

Arrivée au bras de son avocate tête baissée et masquée, la mère de Narumi Kurosaki, visiblement très émue, a pris place sur le banc des parties civiles, accompagnée de la plus jeune sœur de la victime. Les deux femmes, silencieuses, se tenaient par les mains. Aucun des avocats de la défense ou des parties civiles, n’a fait de déclaration à la presse avant l’ouverture de ce procès, prévue à 10 heures, et qui se prolongera jusqu’au 12 avril.