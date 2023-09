Assassinat de Samuel Paty: le renvoi de 14 personnes confirmé en appel  

La Cour d’appel de Paris a validé mercredi les procès ordonnés devant les assises spéciales pour huit majeurs et devant le Tribunal pour enfants pour six adolescents, tous mis en cause dans l’enquête sur l’assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty , a appris l’AFP de source judiciaire.

Poignardé puis décapité

Complicité d’assassinat terroriste

Au premier rang: les deux amis d’Abdoullakh A., Azim E. et Naïm B., soupçonnés d’avoir eu une connaissance précise du projet terroriste d’Abdoullakh A., et qui comparaîtront pour complicité d’assassinat terroriste, l’infraction la plus lourde. Ces deux habitants d’Evreux (Eure) l’avaient accompagné pour acheter des armes, et Naïm B. l’avait également véhiculé jusqu’au collège de Conflans-Sainte-Honorine le jour des faits. Brahim C., père de la collégienne à l’origine de la polémique, et le militant islamiste Abdelhakim S., auteurs de vidéos sur les réseaux sociaux qui avaient attisé la polémique, seront jugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Tout comme Priscilla M., une femme convertie à l’islam en lien sur Twitter avec l’assassin les jours précédant l’attaque, et trois autres adultes mis en cause à des degrés divers.