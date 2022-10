Etats-Unis: Assassinée en 1974, la «Dame des dunes» enfin identifiée par le FBI

États-Unis : Assassinée en 1974, la «Dame des dunes» enfin identifiée par le FBI

Le FBI a diffusé un avis de recherche avec quatre photos d’époque de la victime en noir et blanc ou au ton sépia.

Près d’un demi-siècle après, le FBI et la justice américaine sont parvenus à identifier et à donner un nom à une femme qui avait été découverte tuée, les mains coupées, sur une plage de la côte est des États-Unis en 1974, et dont le meurtrier n’a jamais été retrouvé.