Saint-Légier (VD) : Assassinée par son mari et sa fille: le TF maintient les peines sévères prononcées

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours des auteurs de l’assassinat commis en 2016 par un octogénaire et sa fille. Les condamnations à respectivement 20 ans et 18 ans de prison sont donc définitives.

L’affaire avait fait grand bruit: en avril 2017, un promeneur avait retrouvé le corps d’une septuagénaire, caché dans un coffre qui avait été abandonné près des Monts-de-Corsier (VD). La disparition de cette femme avait été signalée en décembre 2016 par sa fille et plusieurs indices auraient dû pousser la police à croire à un suicide. Mais la découverte faite par le promeneur avait changé la donne et les enquêteurs avaient pu déterminer que la piste du suicide avait été montée de toutes pièces par le mari et la fille de la disparue.