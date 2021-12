Etats-Unis – Assaut du Capitole: l’ex-chef de cabinet de Trump coopérera dans l’enquête

États-Unis : Assaut du Capitole: l’ex-chef de cabinet de Trump coopérera dans l’enquête

Mark Meadows a déjà fourni une série de documents à la commission chargée de faire la lumière sur les faits et gestes de l’ex-président et ses conseillers dans le déroulement de l’attaque du 6 janvier.

Mark Meadows avait d’abord refusé de témoigner auprès de la commission chargée d’enquêter sur l’implication de Donald Trump dans l’assaut du Capitole et risquait pour cela une inculpation.

Mark Meadows a déjà fourni une série de documents à la commission chargée de faire la lumière sur les faits et gestes de l’ex-président et ses conseillers dans le déroulement de l’assaut contre le Congrès, a annoncé l’élu démocrate qui la préside, Bennie Thompson.

Le dernier chef de cabinet de Donald Trump avait d’abord refusé de témoigner auprès de cette commission et risquait pour cela une inculpation. Steve Bannon, ancien allié du milliardaire républicain, a déjà été inculpé pour ce même motif et risque la prison.

Plus d’une centaine de personnes interrogées

Mark Meadows échange désormais avec la commission «via son avocat», a indiqué Bennie Thompson. «Il a fourni des documents à la commission et comparaîtra bientôt pour une première déposition», a-t-il précisé dans un communiqué.

Le 6 janvier, des milliers de partisans de Donald Trump s’étaient rués vers le Congrès où ils étaient entrés par la force pour empêcher les élus américains de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. La commission parlementaire qui enquête sur cet assaut a déjà interrogé plus d’une centaine de personnes et multiplie les assignations à comparaître dans l’entourage de Donald Trump. L’ex-président s’indigne fréquemment contre les travaux de la commission, répétant ses accusations non fondées de fraude à la présidentielle de novembre 2020.