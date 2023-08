Assaut du Capitole: 17 ans de prison pour un extrémiste

L’assaut du Capitole est survenu le 6 janvier 2021. AFP

Un des dirigeants du groupe d’extrême droite américain Proud Boys a été condamné jeudi à 17 ans de prison pour son rôle dans l’assaut contre le Capitole, siège du Congrès, le 6 janvier 2021 à Washington.

Les procureurs avaient réclamé 33 ans de prison contre Joseph Biggs, ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan et a conduit quelque 200 membres des Proud Boys au Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d’y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. Il s’agit de la deuxième peine la plus lourde prononcée par la justice américaine dans ce dossier.

Des circonstances aggravantes

Le juge Timothy Kelly a pris en compte des circonstances aggravantes pour faits de terrorisme demandées par les procureurs, mais souligné qu’il avait fixé la peine à 16 ans de moins que les réquisitions au motif que le prévenu «n’avait pas eu l’intention de tuer des gens». L’accusé avait auparavant exprimé ses regrets, assurant qu’il était désormais éloigné de la politique et de toute affiliation à un groupe.

En mai, il avait été reconnu coupable de six chefs d’accusation, dont celui de sédition, avec d’autres dirigeants des Proud Boys. Bien que l’assaut du Capitole ne se soit pas traduit pas un grand nombre de morts, le procureur Jason McCullough avait fait valoir à l’audience la gravité de l’événement et la nécessité de peines dissuasives. «Il y a une raison pour laquelle nous devrons retenir notre souffle lors des prochaines élections», a-t-il dit, affirmant que les assaillants avaient «voulu intimider et terrifier» tous ceux qui s’opposaient à eux.

Cette journée du 6 janvier 2021 «a brisé notre tradition de passation pacifique du pouvoir, l’une des choses les plus précieuses que nous avions en tant qu’Américains», a également déclaré le juge, insistant sur le fait que ce temps était révolu.

«Je crois qu’il a reçu le message»

Joseph Biggs a passé plus de deux ans en détention provisoire, dont parfois jusqu’à 22 heures à l’isolement. «Je crois qu’il a reçu le message», avait plaidé son avocat, Norman Pattis. «Je sais que j’ai mal agi ce jour-là, mais je ne suis pas un terroriste», a assuré à la barre Joseph Biggs, cheveux et barbes gris, en tenue orange de détenu révélant des tatouages sur ses avant-bras, éclatant en sanglots à plusieurs reprises à l’évocation de sa fille et de sa mère.

Depuis l’attaque du 6 janvier 2021, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et inculpées. Plus de la moitié a été condamnée, en majorité à des peines de prison ferme. La plus lourde peine prononcée à ce jour l’a été à l’encontre du fondateur de la milice d’extrême droite Oath Keepers, Stewart Rhodes, également reconnu coupable de sédition et condamné à 18 ans de prison. Au moins cinq personnes sont décédées en marge de l’assaut contre le Capitole et 140 policiers ont été blessés.