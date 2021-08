États-Unis - Asséchée, une ville américaine s'enfonce dans le sol

Etats-Unis : Asséchée, la capitale agricole de la Californie s’enlise

Pour irriguer ses immenses champs destinés à nourrir l’Amérique, les exploitations de Corcoran pompent l’eau souterraine à tel point que la ville s’est enfoncée.

«Vous avez trop d’agriculteurs qui pompent tout autour», peste Raul Atilano. Habitant de Corcoran, l’autoproclamée «capitale agricole de la Californie», l’octogénaire assiste incrédule à un phénomène des plus étranges: petit à petit, sa ville s’enfonce. Un ballet de camions transportant balles de coton, tomates et luzerne en dehors de cette commune de 20’000 habitants rappelle à quel point son destin est intimement lié à celui de l’agriculture intensive.

Sécheresse alarmante amplifiée par le réchauffement

Le seul signe reconnaissable de ce dangereux enfoncement c’est justement cette digue aux portes de la ville, à côté de laquelle volent quelques fibres de coton. En 2017, les autorités ont entrepris de gros travaux pour la rehausser par crainte que la ville qui se retrouve dans une cuve ne soit inondée... quand l’eau de pluie finira par arriver. Cette année, c’est plutôt une sécheresse alarmante, amplifiée par le réchauffement climatique, qui sévit. Elle a transformé le verger de l’Amérique en un champ de poussière brunâtre, forçant les autorités de l’Etat à fermer le robinet au monde agricole. Et voilà Corcoran happée dans un cercle vicieux: sans livraisons d’eau, les agriculteurs pompent encore plus sous terre, et la ville continue de sombrer.