Hockey sur glace - Asselin signe un contrat de deux ans avec Ajoie

En 2020-2021, Asselin a amassé 66 points, dont 25 buts, en 43 matches de saison régulière avec l’équipe de Graben. Il a également marqué six goals en quatre parties du calendrier régulier avec Genève-Servette en National League.

Trio québécois en attaque

Ajoie compte ainsi trois attaquants québécois dans ses rangs pour sa première saison au plus haut niveau du hockey helvétique: l’ailier droit Jonathan Hazen (30 ans), le centre Philip-Michaël Devos (31 ans) et Guillaume Asselin. Selon les plans de Gary Sheehan et du directeur sportif Vincent Léchenne, le quatrième étranger de l’effectif du HCA sera très probablement un défenseur.