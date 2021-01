France : Assimiler l’islam à la menace terroriste: «une énorme erreur»

Un rapport de Human Rights Watch, qui paraîtra mercredi, déplore le lien systématique que le gouvernement français semble établir entre la religion musulmane et le terrorisme.

Anadolu Agency via AFP

«Nous avons été profondément préoccupés par la manière dont le gouvernement français a répondu à la menace terroriste. Oui, il y a des actes de violence, mais le gouvernement semble assimiler l’islam en général à la menace terroriste, et c’est une énorme erreur», a jugé le responsable de l’ONG internationale de défense des droits humains, interrogé à Genève.

«Profondément préoccupés»

«La France, en dépit de sa tradition de laïcité, doit trouver un moyen de respecter le droit des gens à croire et à manifester leur croyance, tant qu’il n’y a pas de violence. Si le gouvernement diabolise un croyant quelconque et assimile la croyance à la violence, cela va éloigner les gens de l’Etat et pousser la religion vers la clandestinité, ce qui est finalement très dangereux», a-t-il souligné, réagissant à deux projets de législation en France dont la très contestée proposition de loi sur la «sécurité globale» mais aussi à un texte sur le séparatisme.