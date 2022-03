Sion – Assistance au suicide: la population valaisanne aura le dernier mot

La question de l’assistance au suicide en EMS et en institution sociale avec mandat public, divise profondément la classe politique valaisanne depuis plusieurs années. Pour la cinquième fois depuis 2014, le Grand Conseil valaisan s’est penché sur la thématique, cette semaine. Hier, jeudi soir, le plénum cantonal a finalement voté une nouvelle loi, après avoir traité pas moins de 94 amendements! Le oui l’a emporté par 83 voix contre 40 non et 2 abstentions. Le PS, le PLR et la majorité des députés PDC et Verts a soutenu le texte. L’UDC et la majorité des élus haut-valaisans ont voté contre.