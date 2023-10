Assistants d’eurodéputés: François Bayrou et le MoDem devant les juges

Une enquête «infondée»

«La plupart des accusations ont été levées. Et je tiens à le répéter: je n’ai jamais, pas une seule fois, et nous n’avons jamais comme responsables, comme parti, participé au moindre détournement», a affirmé la semaine dernière François Bayrou à la République des Pyrénées. Se disant «blessé» par une enquête «infondée» et des accusations «fausses», le maire de Pau, qui encourt notamment l’inéligibilité, a ajouté être «déterminé à faire triompher la vérité des faits».

Ces révélations, puis l’enquête, avaient entraîné la démission de François Bayrou, alors ministre de la Justice, Marielle de Sarnez (aux Affaires européennes) et Sylvie Goulard (ministre des Armées), un mois seulement après leur entrée au gouvernement. A l’issue de près de six ans d’instruction, les juges ont renvoyé en mars treize prévenus – onze personnes et deux partis – devant le tribunal. Quatre autres personnes – Sylvie Goulard, Nathalie Griesbek, l’actuelle députée MoDem Maud Gatel et Robert Rochefort (qui avait été placé sous le statut de témoin assisté) – ont elles bénéficié d’un non-lieu.