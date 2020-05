Formation

Associer passion et loisirs pendant les vacances

Objectif Sciences International propose des séjours en Suisse adaptés aux exigences de la pandémie de coronavirus.

Préparer des vacances d’été en famille ou pour ses enfants n’a rien d’évident dans les conditions d’incertitude liées à la pandémie de coronavirus. Objectif Sciences International a pris les devants en organisant des séjours en Suisse qui s’adapteront aux différentes exigences du moment, notamment au maintien de la distance sociale. Cette ONG reconnue par les Nations Unies propose depuis 1992 des séjours à la fois ludiques et instructifs qui permettent de se familiariser ou d’approfondir ses connaissances dans différents domaines scientifiques.

Partir sur les traces des dinosaures, des loups ou des lynx, apprendre à concevoir et piloter son propre drone, découvrir les écosystèmes et étudier leur santé, passer ses nuits la tête dans les étoiles, s’initier à l’architecture écoresponsable ou découvrir les différentes facettes d’une région à travers sa géologie: toutes sortes d’expériences sont proposées aux enfants et aux adultes, en camp de jour ou en séjours d’une durée variant d’une à trois semaines.