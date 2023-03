Colombie: Assoiffée de vengeance, elle séduit le meurtrier de son compagnon

L’histoire est digne d’un scénario hollywoodien. Endeuillée par la mort violente de son compagnon, Daniela* s’est juré de se venger de l’auteur de ce meurtre. L’homme dans le viseur de la Colombienne n’était autre que Ruben Dario Viloria Barrios, un gros poisson aussi connu sous le pseudo «Juancho». Cet individu était déjà activement recherché par Interpol pour son implication dans un vaste trafic de drogues et une ribambelle d’autres crimes. L’individu sévissait à Monteria et alentours en se faisant passer pour un marchant croyant et pratiquant la parole de Dieu, raconte UNILAD.