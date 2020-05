Assouplissements dans les restrictions aux frontières

Rédiger un nouveau commentaire

5 douaniers Suisses 0 douaniers français pourquoi ? 11.05.2020 à 13:53

Douane de Perly ce matin premier jour déconfiné....direction entrée en Suisse au moins 30 minutes d'attente pour entrer en CH....sans parler de tous les fraudeurs à plaques GE et VS qui sont de faux résidents secondaires en France et qui amplifient la file. Par contre pour entrer en France, la douane était vide et on passait comme une passoir. Pourquoi cette différence de traitement ?