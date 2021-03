Coronavirus : Assouplissements en Angleterre et en Allemagne

Le coronavirus souffle le chaud et le froid en Europe, entre levée de certaines restrictions lundi en Grande-Bretagne ou en Allemagne, à l’image d’Israël ce week-end, mais aussi renforcement des mesures visant à contenir l’épidémie en Hongrie ou en Finlande.

Grâce à sa large campagne de vaccination – 22 millions de premières doses injectées -, le gouvernement a indiqué qu’il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l’extérieur. La réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril.