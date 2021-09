France voisine : Assouplissements des mesures en Haute-Savoie

L’obligation du port du masque dans la rue a été levée dans le département français limitrophe.

La situation sanitaire s’améliore en France. Reuters

Les mesures pour lutter contre le Covid-19 ont été assouplies jeudi en Haute-Savoie. Dans un communiqué, la préfecture invoque une amélioration de la situation sanitaire et la fin de la saison touristique estivale. Ainsi, l’obligation du port du masque entre 9h et 2h n’a plus cours à compter de ce jour d ans la rue. Les mesures avaient été imposées d ans 85 communes considérées comme à forte densité de personnes.

Possible de boire de l’alcool dans la rue

L’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics en plein air est levée. Cependant, souligne la préfecture, « chaque commune peut maintenir ou prendre, à son niveau, des arrêtés municipaux imposant le port du masque ou interdisant l’alcool sur la voie publique ». Il est donc conseillé de se renseigner auprès de la commune.

Marchés, restos, magasins pas concernés

Par contre, le port du masque reste obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public de plus de 10 personnes; les marchés, brocantes, vente s au déballage, ainsi que dans les files d’attente aux abords des stades, dans les salles de spectacle et de cinéma, les établissement s sportifs, salles de jeux, gares, magasins, restaurants, bars et les lieux culturels, ainsi que les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire.

Même si la situation sanitaire s’améliore nettement avec un taux d’incidence à 110,1 et un taux de positivité à 2,1%, le préfet de Haute-Savoie rappelle qu’il est « indispensable de maintenir nos efforts, de rester vigilants et de respecter les gestes barrières, de se faire tester et s’isoler quand cela est nécessaire »