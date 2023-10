Assurance invalidité: Des refus de rentes AI pourraient être réévalués

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a exigé la semaine dernière un «nouveau contrôle de qualité» des demandes d’AI en cours impliquant PMEDA SA. L’Office l’a fait savoir par voie de communiqué et informé que les offices AI cantonaux ne collaboreraient plus avec cette entreprise d’expertises médicales, cela à la suite du constat de la Commission fédérale pour la qualité des expertises médicales (CFQAM) que «la majorité écrasante» des expertises PMEDA examinées présentaient de «graves lacunes sur le plan de la forme et du contenu». Cela a permis aux assurances d’économiser des millions de prestations invalidité.

Réexaminer les demandes d’AI refusées

Mais les anciennes demandes d’AI refusées sur la base des rapports de cette entreprise ne pourraient plus être réévaluées selon l’OFAS. Ce que réfute l’avocat Michael E. Meier, maître assistant en droit public aux Universités de Zurich et de Lucerne. Il estime qu’il existe de bonnes raisons de réévaluer toutes les décisions de l'AI prises à la suite d’une expertise de PMEDA (cf. encadré). Il se fonde sur un jugement de 2018, dans lequel le Tribunal fédéral (TF) avait donné raison à une femme qui avait requis que sa demande AI, définitivement rejetée en 2017, soit révisée. Cela parce que la décision reposait sur l’expertise d’une clinique genevoise dont elle n’avait même pas vu le médecin. Elle avait obtenu gain de cause et la clinique s’était vu retirer son autorisation de pratiquer.