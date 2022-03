Suisse romande – Assurance: litige sur les séquelles psychiatriques d’une chute de vélo

Huit ans de procédure

Le quadragénaire a frôlé le pire en septembre 2014 quand il est tombé de son vélo dont une roue s’était bloquée dans les rails du tram à Genève. L’accident lui a notamment causé plusieurs fractures au niveau du bassin qui lui ont valu des séjours à l’hôpital et en clinique de réadaptation jusqu’en octobre 2015. La SUVA a pris en charge le cas. Mais en décembre 2016, alors qu’il avait repris une activité de coursier à vélo à temps partiel, une nouvelle chute a occasionné des blessures au poignet gauche. En avril 2017, un médecin-conseil de la SUVA a constaté une détérioration importante de son état de santé et a préconisé un nouveau séjour en clinique de réadaptation avec une prise en charge globale, somatique et psychologique. Au terme de ce séjour d’un mois, les médecins ont déclaré que la situation s’était stabilisée au niveau du bassin et que pour le poignet gauche une stabilisation était attendue dans un délai de deux mois. Pour eux, le pronostic de réinsertion était favorable. Et sur le plan psychique, ils ont relevé l’absence de trouble tout en préconisant un soutien psychologique. Mais en janvier 2018, un autre psychiatre a contredit ses collègues en faisant état d’un «trouble de l’adaptation avec réaction mixte, dépressive et anxieuse, prolongée». Il a également considéré que la capacité de travail de l’assuré était «proche de zéro».