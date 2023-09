Assurance maladie: la déduction des impôts ne sera pas augmentée

Berne proposait d’augmenter les déductions pour les personnes seules de 1700 à 3000 francs, pour les couples de 3500 à 6000 francs et pour les enfants de 700 à 1200 francs. Ce qui aurait entraîné des diminutions de recettes pour l’IFD de 400 millions, soit 315 millions en moins pour la Confédération et 85 millions pour les cantons.

Pour les ménages aisés

La commission était opposée au projet. «L’impôt fédéral direct est un impôt particulièrement progressif; plus de 40% des ménages n’en paient pas un franc et beaucoup en paient peu. Conséquence: cette baisse de l’IFD profitera largement à des ménages plus aisés et moins à d’autres», a expliqué Samuel Bendahan (PS/VD) au nom de la commission.