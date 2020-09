Entre mi-mars et fin avril, à cause de la pandémie, les consultations médicales et interventions chirurgicales non urgentes ont été reportées. Selon la société médicale de la Suisse romande (SMSR), cette situation exceptionnelle va permettre aux caisses maladie de payer environ 2 milliards de francs de moins que ce qu’elles auront perçu en 2020. La faîtière des médecins romands a constaté une baisse d’activité de 62,5% des cabinets durant la période de semi-confinement. Au niveau des hôpitaux suisses, une tendance similaire a été observée. Ce qui a occasionné entre 1,4 et 1,8 milliard de francs de pertes de revenus au premier semestre.