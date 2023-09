Assurance maladie: Une caisse a augmenté ses primes de 40%!

Quelle caisse est la moins chère en Suisse romande?

Mais alors, quelle caisse maladie est désormais la moins chère? Pour un modèle Médecin de famille avec franchise à 2500 francs, c’est Helsana et son modèle BeneFit-PLUS-Médecin de famille qui s’impose dans le canton de Vaud (pour la région 1) et le modèle NetMed 1 de Sanitas (pour la région 2). Helsana est aussi la caisse la moins chère partout à Neuchâtel, dans le Jura, le Jura bernois et à Fribourg. En Valais, c’est la KPT (modèle win.doc) qui reste la meilleure marché. Quant à Genève, c’est Sanitas qui s’avère la moins chère. Bref: pour réduire sa prime, il faut comparer et changer de caisse si besoin. Même si les assurés paient au final le fait d’avoir opté pour un assureur plus avantageux.