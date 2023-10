Vaud: importants retards de traitement des demandes de subsides

«Je suis passé à leurs bureaux il y a quelques jours, parce que je ne voyais rien venir quant à ma demande du printemps. Une employée de l’accueil m’a dit que les gestionnaires de dossiers traitaient actuellement les demandes déposées en février», déplore un Vaudois, rencontré par «24 heures». Ainsi, l’OVAM accuse d’importants retards dans le traitement des demandes de subsides. Si les huit mois d’attente évoqués par cette personne ne sont pas reconnus, l’office admet en revanche que les délais ont augmenté: trois mois pour les nouvelles demandes et six mois pour les révisions.

En cause, une augmentation des nouvelles demandes l’hiver dernier (+43% par rapport à l’année précédente), à la suite de l’annonce de hausse des primes. En effet, 6300 dossiers ont été déposés entre octobre 2022 et mars 2023. Quant aux révisions, elles ont aussi augmenté (+8%). De plus, des absences imprévisibles telles que maternité ou accident ont diminué de 20% les effectifs consacrés au traitement des dossiers, le personnel étant irremplaçable puisque seules les personnes formées à cette tâche sont habilitées à trancher, explique «24 heures». Pour ne rien arranger, les récentes annonces d’augmentation des primes devraient provoquer une nouvelle avalanche de demandes. Actuellement, un tiers des Vaudois bénéficient déjà de subsides.