Suisse : L’assurance militaire s’en est bien sortie en 2020

Malgré la pandémie, l’assurance militaire s’en est bien sortie l’année passée. Le coût total des prestations d’assurance s’est élevé à 173,5 millions.

Dans l’ensemble, la pandémie de coronavirus n’a eu qu’un faible impact sur les cas et les coûts de l’assurance militaire. Bien que 43’290 nouveaux cas d’accident ou de maladie enregistrés représentent une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente, seuls quelque 2000 d’entre eux ont été ouverts uniquement pour le traitement de tests Covid. Sur près de 9000 nouveaux cas de maladies ordinaires reconnus et enregistrés par la Suva, 162 étaient liés à une infection au Covid-19 (soit 1,8 %).

En 2020, les accidents de sport ont représenté environ 24 % de l’ensemble des accidents enregistrés pour l’effectif total de l’assurance militaire. Près de 36 % des accidents de sport surviennent dans le cadre de sports d’équipe et un peu moins de 24 % dans la pratique de l’athlétisme ou lors des tests physiques de l’armée. D’autres causes fréquentes concernent les chutes et les faux pas (16,9 %).