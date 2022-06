Cambriolage durant les vacances: pas d’indemnité à cause d’un post Instagram?

«Au risque de passer pour une rabat-joie, je dois dire que vous devenez une proie facile pour les cambrioleurs quand votre logement est inoccupé. Si vous faites une demande d’indemnisation à la suite d’un cambriolage, il se pourrait bien que votre assureur vérifie vos comptes sur les réseaux sociaux et que cela desserve votre cause.» Holly Bennett travaille pour le comparateur de prix NerdWallet. Elle est citée par le «WalesOnline» dans un article paru dimanche dernier. Celui-ci traite d’un sujet concernant les millions de voyageurs qui publient des photos de leurs vacances sur Facebook et autres Instagram.

Le site gallois indique qu’un «assureur ne peut pas refuser de vous indemniser à la suite d’un sinistre simplement parce que vous avez posté une photo, mais il s’attend à ce que vous preniez des précautions raisonnables pour protéger votre maison.» Ce principe s’appelle le devoir de diligence et il est clairement stipulé dans les conditions générales d’assurance. En résumé, l’assureur pourrait considérer le fait d’afficher publiquement qu’on est loin de chez soi comme une entorse à ce devoir et refuse de payer tout ou partie de l’indemnité.

La position des assureurs suisses

Une telle pratique est-elle possible en Suisse, en particulier dans le cadre d’une assurance ménage? Nous avons interrogé quatre entreprises dont les réponses ne sont pas toutes aussi catégoriques. La Mobilière affirme qu’elle «ne réduirait pas les prestations d’assurance uniquement sur la base d’un post». Idem du côté de la Bâloise: «l’obligation de diligence ne s’étend pas aux activités de nos assurés sur les réseaux sociaux».

L’Helvetia, elle, rappelle un principe: les assurés «doivent prendre les mesures exigées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques assurés». Elle affirme que dans un tel cas, elle ne réduirait pas sa prestation.» Et d’ajouter: «Aucun changement de pratique n’est prévu dans l’immédiat. Mais nous suivons, bien sûr, l’évolution avec intérêt.» Cette dernière phrase laisse entendre qu’un changement de pratique est envisageable.

Une pratique contraire à la loi

Pour Rémy Baddour, «un procédé tel que décrit dans l’article britannique ne serait pas soutenable juridiquement en Suisse». Le Genevois est courtier en assurances et titulaire du brevet d’avocat. D’après lui, «la seule question qui pourrait se poser en théorie, est celle de savoir si le fait de poster publiquement des photos de ses vacances pourrait constituer une faute grave de l’assuré au sens de l’art 14 al. 2 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance donnant le droit à l’assureur de réduire sa prestation. Cette position ne m’apparaît pas justifiable et reste théorique puisque la plupart des assureurs renoncent précisément à invoquer la faute grave dans leurs conditions générales d’assurance.» Selon le spécialiste, il faudrait que la question des réseaux sociaux soit expressément décrite dans celles-ci. D’ici là, les vacanciers peuvent continuer à publier des selfies à la plage et prier pour que les cambrioleurs ne les voient pas.