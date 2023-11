Assurance: Renoncer aux complémentaires pour économiser

En interview dans l’«Aargauer Zeitung», Marco Brauchli, directeur des cliniques privées Zurzach Care en Argovie, indique que, plus que jamais, des établissements comme le sien, spécialisés dans la réhabilitation, sont tributaires de contrats de prestations cantonaux. Il constate surtout que, sans les assurances complémentaires, les cliniques comme la sienne ne pourraient pas tourner. Ce d’autant que, chaque année, 1 ou 2% des assurés renoncent à leur assurance complémentaire, principalement parce que les primes d’assurance maladie augmentent et que ça devient trop cher pour beaucoup.

Prêchant pour sa paroisse, il ajoute que souscrire à une telle assurance vaut encore la peine. Mais que la différenciation devient de plus en plus difficile. Ainsi, les chambres individuelles ne sont plus garanties, même si les hôpitaux multiplient leurs plans de nouveaux bâtiments avec de telles chambres. «Nous devons expliquer aux caisses d’assurance maladie et aux patients pourquoi une assurance complémentaire vaut la peine. En étant le plus didactique possible. Nous devons indiquer le prix exact d’un set de beauté ou d’un dîner gratuit pour l’accompagnateur. Chaque café, chaque soda est répertorié», poursuit Marco Brauchli.