Votations 25 septembre: Assurance sur les soins dentaires en question à Neuchâtel

Les partisans du texte, soit la gauche, les syndicats et des associations, souhaitent que cette assurance soit financée par un prélèvement de 1% du salaire, payé à moitié par l’employeur et à moitié par l’employé. Le coût pour l’employé atteindrait ainsi 30 francs par mois pour un revenu de 6000 francs. L’initiative prévoit en outre des mesures de prévention via la mise en place de contrôles périodiques.

Risques pour la santé en général

Or si ces personnes ne peuvent pas se faire soigner les dents, elles risquent de développer des maladies bucco-dentaires parfois graves qui seront à la charge ensuite de l’assurance-maladie, voire des services sociaux. Pour les partisans du texte, l’état de santé de la bouche fait donc partie intégrante de l’état de santé général. Et il n’y a pas de raison de séparer les soins dentaires des autres soins.

Initiative «trompeuse»

Du côté des opposants, on trouve la droite (PLR, UDC, Vert’libéraux et Le Centre), la Société suisse des médecins dentistes et les associations économiques cantonales. Ils dénoncent une initiative «chère et trompeuse». Car elle sera limitée aux soins de base et ne couvrira pas les implants dentaires ou les frais d’orthodontie, les plus coûteux. Sans parler qu’il faudra mettre en place une structure onéreuse de médecin-conseil pour examiner les dossiers.