Confédération

Assurances: les listes noires ne sont pas éthiques

La commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales a estimé que les listes noires de personnes qui ne paient pas leurs primes de caisse maladie ne sont ni éthiques, ni défendables d’un point de vue juridique.

L’objectif de l’assurance maladie obligatoire est de garantir à l’ensemble de la population une prise en charge médicale complète et de haute qualité, rappelle lundi la commission dans une prise de position. Les listes noires, qui instaurent un accès différencié aux prestations médicales entre «bons» et «mauvais» payeurs, transgressent les principes de la bienfaisance et de l’équité.