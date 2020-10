En comparant les différentes offres des assureurs, le consommateur pourrait économiser plusieurs centaines de francs par année, selon Comparis.

«Tout ce qui brille n’est pas or.» Cet adage devrait inciter les consommateurs à la prudence au moment de contracter des contrats d’assurances ménage et Responsabilité Civile (RC) privée. En effet, selon Comparis, d’un assureur à l’autre, les primes peuvent varier jusqu’à 60 %. «Les assurances ménage et responsabilité civile privée sont un incontournable des foyers suisses. Les assureurs les proposent souvent sous forme d’offres combinées, parfois à des tarifs avantageux. Mieux vaut toutefois ne pas se laisser aveugler par de telles remises dans le cadre de deux contrats sous forme d’un pack», prévient Frédéric Papp, expert Argent chez Comparis. Autrement dit, deux contrats combinés sont moins avantageux que deux signés séparément.

L’enquête de Comparis révèle que pour l’assurance ménage, la prime la plus basse exigible d’une personne seule avec un montant d’assurance de 80’000 francs se trouve chez Smile Direct et est de 167,90 francs. En revanche, pour la RC privée, la prime la moins élevée émane de La Mobilière avec 116,10 francs avec un montant assuré d’environ 5 millions de francs. Pour ces deux prestations, Zurich Assurances, par exemple, facture 431,60 francs pour ces deux produits sous forme d’un pack qui dépasse de 147,60 francs, des contrats différents chez les deux autres compagnies citées plus haut. D’ailleurs, note Comparis, même l’offre combinée la meilleur marché (disponible chez Smile Direct) n’est pas si avantageuse.

Le piège des remises

Appelant les clients à la prudence, Comparis souligne que certains assureurs appâtent du monde en offrant des remises à la souscription simultanée d’une assurance RC privée et d’une assurance ménage. «Vaudoise, par exemple, accorde une remise de 10 %, Helvetia de 5 %. Or, à 383,90 francs, Vaudoise arrive en deuxième position des assurances les plus coûteuses pour les ménages d’une personne. À 377,10 francs, Helvetia arrive en troisième position», ajoute le comparateur des prix. «Il ne faut pas nécessairement souscrire ses contrats d’assurance là où l’on peut bénéficier de remises, ni chez qui l’on est déjà client. En comparant, on trouve souvent moins cher», conseille Comparis.