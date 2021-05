Mobilité - Assurer la qualité des transports publics malgré la pandémie

Pas de moratoire sur la 5G

Par ailleurs, la commission s’est penchée sur les initiatives «Un moratoire sur la 5G (et la 4G plus) en Suisse», «Pour un moratoire sur l’installation des réseaux mobiles 5G millimétrique et «Pour un moratoire sur l’installation des réseaux mobiles 5G millimétrique», déposées respectivement par les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura. Elle a décidé, par 11 voix contre 1, de ne pas donner suite aux initiatives, considérant que les objectifs visés sont déjà atteints dans une large mesure et qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition des compétences légales entre la Confédération et les cantons dans ce domaine.

Elle admet toutefois qu’il faudra faire preuve d’une grande prudence lors de l’exploitation future des ondes millimétriques et qu’il s’agira notamment d’associer de manière adéquate les cantons et les communes, notamment, aux travaux y relatifs. Elle a donc décidé, à l’unanimité, de déposer un postulat en ce sens, qui vise trois objectifs: premièrement, garantir que la population soit informée le plus rapidement possible ; deuxièmement, impliquer le plus tôt possible les cantons et les commissions parlementaires compétentes avant que les fréquences de la gamme des ondes millimétriques soient utilisées pour la téléphonie mobile ; troisièmement, garantir la prise en compte des résultats des recherches sur les répercussions des ondes millimétriques sur la santé et l’environnement.