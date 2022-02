Suisse romande – Assurés en colère contre leur assurance pour animaux

Epona SA, leader suisse de l’assurance animalière, est très critiquée par ses assurés. iStock

Pendant huit ans, Chantal n’a rien trouvé à redire à propos d’Epona, société qui assure tout type d’animaux allant des oiseaux aux chevaux. Mais depuis 2020, Chelsey, son Staffordshire Bull Terrier âgé de 10 ans, a eu quelques ennuis de santé. La réaction de l’assureur n’a pas tardé. «Vos charges de sinistralité sont trop élevées», a justifié Epona pour doubler la prime et la franchise dès mai 2022.

Le leader suisse de l’assurance pour animaux a donné deux possibilités à Chantal: accepter les adaptations proposées ou une résiliation du contrat. «En dix ans, mon chien vous a coûté 1500 fr et vous voulez procéder à des augmentations exorbitantes, exagérées et injustifiées. Aucun frais n’a encore été remboursé en 2021. La façon dont vous traitez vos clients est très incorrecte», a protesté l’éducatrice canine. Cas similaire pour la Fribourgeoise Stéphanie*, propriétaire d’un chien de 12 ans. Employée dans un cabinet vétérinaire, elle bénéficie de rabais conséquents pour son animal de compagnie. «L’assurance n’a pas tenu compte de cette situation particulière et a prétendu que mes charges étaient trop élevées», déplore-t-elle.

«J’attends depuis octobre»

Les critiques les plus récurrentes sont liées aux défaillances du service clientèle et aux remboursements. «Je n’ai pas de réponse ni aux courriers recommandés ni aux courriels. C’est ahurissant: il est plus facile de joindre une entreprise basée à Singapour qu’Epona, qui se trouve à Lausanne. Impossible de les joindre», poursuit Chantal. Nadia*, une Vaudoise propriétaire de deux chiens, attend entre 4 et 5000 francs de remboursements. «En 2021, un de mes chiens a eu deux lourdes interventions. Par chance, c’était en France car en Suisse, la note aurait été beaucoup plus élevée. J’ai contacté Epona en octobre. La première réponse reçue date de décembre. Et depuis, j’attends toujours», se désole Nadia.

Entre retards de prise en charge des déclarations de sinistres et divers autres problèmes, les critiques pleuvent sur le site de la Fédération romande des consommateurs (FRC), à la télé avec l’émission ABE de la RTS ou sur les réseaux sociaux. «Mon dossier date de décembre 2021. J’attends mon remboursement pour 14 sinistres. Est-ce quelqu’un peux faire le suivi? Pas moyen de vous contacter. C’est dommage. En plus, je suis surprise de recevoir la facture pour 2022 alors que je ne suis pas encore remboursée pour les sinistres 2021», a interpellé une assurée sur la page Facebook d’Epona. Ces derniers jours, l’ancienne coopérative devenue une SA, avec le Groupe Vaudoise pour actionnaire majoritaire, a essayé de rassurer ses clients en annonçant un renfort de personnel pour endiguer les retards dans le suivi des dossiers.

«Des retards passagers»

«En 2021, nous avons réussi à revenir à un traitement et un remboursement normal de tous les dossiers. Cela a demandé un effort considérable en interne et correspond aux promesses faites à nos assurés. Cette année, des retards passagers concernant une toute petite partie de nos assurés se sont produits», a réagi Julie Besson, directrice d’Epona. «Pour gagner en efficacité, nous demandons à nos assurés d’utiliser les canaux électroniques pour nous contacter. Nous comprenons que cela puisse provoquer des frustrations et nous nous en excusons, mais cela nous permet de concentrer toute notre énergie à combler aussi rapidement que possible les retards», a poursuivi la responsable.

«Il y a un point essentiel: tous nos assurés ont toujours été et seront toujours entièrement remboursés, même si cela se produit parfois avec un léger retard.» Julie Besson, directrice Epona

Mais l’épineux problème des remboursements n’est pas spécifique à Epona et ressurgit régulièrement. En 2014 déjà, un article du Matin soulignait les insatisfactions sur les prestations des assurances animalières. «Pour encaisser les primes, elles sont là. Mais quand il s’agit de rembourser les factures, il n’y a plus personne», s’indignait une Neuchâteloise. Presque huit ans plus tard, les assurances se multiplient mais les pratiques et les problèmes demeurent.

La «sinistralité», bête noire des assureurs Un avocat vaudois spécialiste du droit des assurances rappelle que s’il y a quelque chose qu’aucun assureur apprécie, c’est «la multiplication des sinistres» ou sinistralité trop importante. Si la résiliation sur sinistre d’un contrat privé reste une pratique légale, elle est appliquée différemment en fonction des assurances. Mais, selon l’expert, en règle générale, ce qui fait foi, ce sont les conditions générales de la police d’assurance. «Quand un dispositif particulier empêche un assureur de résilier un contrat, il peut utiliser d’autres outils dans le but d’inciter l’assuré à aller voir ailleurs. Ce mécanisme est appliqué pour les assurés appelés Mauvais risques», relève l’avocat.

«Avec moi, contrat rempli à 100%» Jessica*, une quadragénaire vaudoise, ne partage pas les critiques contre l’assureur. «J’ai eu un cheval assuré chez Epona. J’avais pris toutes les options. Rapidement, il a connu des ennuis de santé. Epona m’a aidé à trouver les bons vétérinaires. A l’âge de 22 ans, mon cheval était très malade. Pour le soigner, le plateau technique se trouvait à Zurich. Epona m’a dit: «Il faut tout faire pour le sauver». Malheureusement, le métabolisme de mon cheval ne lui aurait pas permis de supporter ces interventions. J’ai dû le faire endormir. Après ça, j’ai reçu une carte sympathique de mon assureur qui a partagé ma peine. Et tous les dédommagements prévus dans le contrat ont été faits. Je n’ai jamais eu besoin de réclamer quoi que ce soit. Avec moi, Epona a rempli le contrat à 100%.»